إصابة جنديين يمنيين إثر انفجار استهدف آلية تقلهم في محافظة شبوة

أصيب جنديان يمنيان، اليوم الاثنين، إثر انفجار استهدف آلية تقلهم في محافظة شبوة الغنية بالنفط جنوب شرقي البلاد وأفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة شبوة ، بأن عبوة ناسفة انفجرت في آلية أمنية لقوات دفاع شبوة، أثناء توقفها إلى جانب سوق في منطقة السوداء غرب مدينة عتق مركز محافظة شبوة الغنية بالنفط، جنوبي اليمن وأضاف أن الانفجار أسفر عن إصابة جنديين وتضرر الآلية الأمنية.