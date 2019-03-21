الأمم المتحدة تؤكد التزامها بأن احتلال اسرائيل للجولان السوري عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي

أكدت الأمم المتحدة التزامها بكافة القرارات الدولية حول وضع منطقة الجولان السورية المحتلة من قبل إسرائيل.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية إن "موقف الأمم المتحدة لم يتغير بعد إعلان الرئيس الأمريكي بخصوص الجولان".10:09 PM