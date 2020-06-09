مئات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

اقتحم المئات من المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 115 مستوطنا، تجولوا في أرجاء المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات.