مباحثات بين سلطنة عمان والجزائر

عقد نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد محادثات مع السفير الجزائري لدى مسقط فيلالي غويني.

ووفق ما أوردت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، فقد جرى المباحثات استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وترتبط سلطنة عمان والجزائر بعلاقات تأسست وفقها لجنة مشتركة بين البلدين تنعقد دوريا للتشاور في مختلف الجوانب، وكان آخر اجتماع لها في ديسمبر 2019.