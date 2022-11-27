مباحثات بين سلطنة عمان والجزائر
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مباحثات بين سلطنة عمان والجزائر

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العرب اليوم - مباحثات بين سلطنة عمان والجزائر

عمان - العرب اليوم

عقد نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد محادثات مع السفير الجزائري لدى مسقط فيلالي غويني.

ووفق ما أوردت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، فقد جرى المباحثات استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.
وترتبط سلطنة عمان والجزائر بعلاقات تأسست وفقها لجنة مشتركة بين البلدين تنعقد دوريا للتشاور في مختلف الجوانب، وكان آخر اجتماع لها في ديسمبر 2019.

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مباحثات بين سلطنة عمان والجزائر مباحثات بين سلطنة عمان والجزائر



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