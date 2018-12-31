احتجاز رجل في مطار بأمستردام بعد تهديده بوجود قنبلة
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احتجاز رجل في مطار بأمستردام بعد تهديده بوجود قنبلة

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العرب اليوم - احتجاز رجل في مطار بأمستردام بعد تهديده بوجود قنبلة

احتجاز رجل في مطار بأمستردام بعد تهديده بوجود قنبلة
أمستردام - العرب اليوم

كشفت الشرطة الهولندية في بيان، أنها أخلت صالة للمغادرة بمطار سخيبول في أمستردام لفترة وجيزة الاثنين، بعدما زعم رجل أنه يحمل قنبلة.

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على الرجل وأنها أخلت صالة المغادرة رقم 3 "كإجراء احترازي"، وفق ما نقلت رويترز.

وأوضح البيان أن المطار عاد لنشاطه الطبيعي في وقت لاحق.

 

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احتجاز رجل في مطار بأمستردام بعد تهديده بوجود قنبلة احتجاز رجل في مطار بأمستردام بعد تهديده بوجود قنبلة



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احتجاز رجل في مطار بأمستردام بعد تهديده بوجود قنبلة احتجاز رجل في مطار بأمستردام بعد تهديده بوجود قنبلة



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