قوات الأمن العراقية تعتقل قياديا بارزا بتنظيم داعش الإرهابي في بغداد

تمكنت القوات الأمنية العراقية من اعتقال أحد القيادات البارزة في تنظيم "داعش" الإرهابي بالعاصمة العراقية بغداد. وقال مصدر أمني في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد، إن الأمن الوقائي تمكن من إلقاء القبض على العقل الإداري والمسؤول المالي لما يسمى ولاية الشمال التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.