وفد مصري سيعود إلى تل أبيب لعرض مشروع هدنة مبدئي

مصادر إعلامية أفادت أن الوفد المصري سيعود إلى تل أبيب لعرض مشروع هدنة مبدئي. ويتضمن مقترح الهدنة المصري وقف العمليات العسكرية بشكل كامل من كلا الطرفين. كما يتضمن مقترح الهدنة المصري وقف الاغتيالات لقيادات الفصائل الفلسطينية. وتأتي هذه الزيارة على خلفية إعلان وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قررت رفض أي مقترحات بشأن وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" المسيطرة على قطاع غزة.

وذكرت رويترز نقلاً عن مصدر فلسطيني أن وسطاء من قطر ومصر والأمم المتحدة يكثفون اتصالاتهم من أجل التهدئة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عبّر عن قلق بلاده البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين، ودعا كل الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار وبدء حوار سياسي. ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الإماراتي تأكيده على "استعداد دولة الإمارات التام لدعم جميع الجهود التي تهدف إلى تحقيق هذه الغاية".