وزير الكهرباء العراقي يقدم استقالته لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي
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وزير الكهرباء العراقي يقدم استقالته لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي

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العرب اليوم - وزير الكهرباء العراقي يقدم استقالته لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي

وزير الكهرباء العراقى ماجد حنتوش
بغداد - العرب اليوم

وزير الكهرباء العراقي  ماجد حنتوش قدم استقالته إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

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وزير الكهرباء العراقي يقدم استقالته لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وزير الكهرباء العراقي يقدم استقالته لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي



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