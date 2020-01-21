بدء محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ الأميركي

انطلقت رسميا، الثلاثاء، محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، بتهم إساءة استغلال سلطاته الرئاسية، وعرقلة عمل الكونغرس.واستعرض مجلس الشيوخ خلال الجلسة الوثائق الخاصة بمحاكمة ترامب، فيما قال رئيس هيئة الادعاء، ممثل مجلس النواب آدم شيف إن "الأفعال التي ارتكبها ترامب تستدعي محاكمته وعزله".وخلال المساءلة، يستمع أعضاء مجلس الشيوخ، إلى مرافعات تستغرق 6 ساعات يوميا، 6 أيام في الأسبوع.من جانبه، طالب الفريق القانوني للرئيس الأميركي بتبرئته الفورية من الاتهامات الموجهة إليه، في

المساءلة البرلمانية التي قد تؤدي إلى عزله.ووصف فريق الدفاع إجراءات عزل ترامب، بـ"الانحراف الخطير" عن الدستور.وكان شيف قد قال في وقت سابق قبل الجلسة، إن محاولة مجلس الشيوخ منع استدعاء الشهود وعرض الوثائق خلال محاكمة ترامب، سيجعلها "محاكمة غير عادلة".وأضاف: "إذا لم يسمح مجلس الشيوخ باستدعاء الشهود وعرض الوثائق، فإن السيد ماكونيل سيجعل منها أول محاكمة لإجراءات عزل رئيس، من دون شهود ووثائق. هذا لن يثبت براءة الرئيس، لكنه سيدين مجلس الشيوخ وسيثبت تعاونه مع الرئيس لعرقلة إثبات

الحقيقة".وتابع: "إدارة المحاكمة بهذه الطريقة يضعنا أمام محاولة لإخفاء الأدلة عن الشعب الأميركي".أما زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، فاتهم ترامب بـ"إساءة استخدام سلطته كرئيس"، مؤكدا أن الشعب الأميركي الآن "لا يملك سلطة تجاه إساءة ترامب سوى إجراءات عزله".واستطرد قائلا: "ترامب أساء استخدام سلطته بشكل لم نره من قبل، ولم يفعله أي رئيس للولايات المتحدة الأميركية. الشعب الأميركي الآن لا يملك سلطة تجاه هذه الإساءة (بخلاف الانتخابات)، سوى هذه الإجراءات الخاصة بعملية

عزلة".وقبيل بدء جلسات مجلس الشيوخ لمحاكمته، كان ترامب قد أشاد بما اعتبرها "إنجازات اقتصادية تحققت" منذ انتخابه عام 2016.وأكد في كلمته في مؤتمر دافوس، أن نسب البطالة أصبحت الأدنى في تاريخ البلاد.وتابع: "منذ نحو سنتين تحدثت في هذا المؤتمر عن عودة الولايات المتحدة الرائعة، وأود أن أعلن أن الولايات المتحدة تحقق نموا اقتصاديا لم يشهده العالم من قبل".وأضاف: "لقد تمكنا من إنقاذ الصناعة الأميركية. لقد وقعنا اتفاقين تجاريين، الأول مع الصين والثاني مع المكسيك وكندا. منذ انتخابي رئيسا للولايات المتحدة تم خلق نحو 7 ملايين وظيفة، وهذا أمر غير مسبوق".وأشار الرئيس الأميركي إلى ان البطالة انخفضت إلى 3,5 بالمئة، وهو أدنى رقم منذ 50 عاما.