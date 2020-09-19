أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم السبت، عن مقتل نحو 30 عنصرا من "طالبان" و12 مدنيا بغارات جوية شمال البلاد، وذلك تزامنا مع استمرار مفاوضات السلام بين الحكومة والحركة في الدوحة.