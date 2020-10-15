إعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا وعودة الهدوء
آخر تحديث GMT21:23:50
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

إعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا وعودة الهدوء

العرب اليوم -

العرب اليوم - إعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا وعودة الهدوء

الحكومة السودانية
السودان - العرب اليوم

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، مساء الخميس، عودة الهدوء لمدينة كسلا بعد الأحداث التي وقعت فيها وراح ضحيتها ثمانية أشخاص بمن فيهم أحد أفراد القوات النظامية.وذكر فيصل، في تصريحات صحفية، أنه تم إعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا لمدة ثلاثة أيام يتوقع فيها أن تعود الأمور لنصابها.وأوضح أن الأحداث تطورت بعد إعلان إقالة الوالي وتسيير مجموعات من الرافضين للقرار مسيرة تمت مخاطبتها في ميدان الجمهورية.وتابع "كان الاتفاق أن ينفض التجمع - مع الاحتفاظ والاحترام لحق الجمهور في التجمع والتظاهر السلمي- إلا أن بعض المتظاهرين اتجهوا نحو رئاسة الحكومة لاحتلالها واحتلال وتتريس الكبري في مدينة كسلا".وأشار فيصل إلى أن "قوة مشتركة من الشرطة والجيش والدعم السريع كانت تتولى حماية هذه المنشآت دخلت معها هذه المجموعات في اشتباكات ومع الأسف الشديد راح ضحيتها حوالى 8 اشخاص في كسلا سبعة من الأشخاص مدنيين وقتل واحد من أفراد القوة المشتركة.. قتل بالرصاص.. أطلق عليه الرصاص من مكان ما".

ولا تنفصل الأحداث الحالية التي تشهدها مدينة كسلا عن أحداث وصراعات قبلية مركبة في العديد من مناطق السودان الأخرى. واندلعت الشهر الماضي أحداث مشابهة في مدينة بورتسودان وإقليم دارفور راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى من المدنيين، وتواصلت الأحداث خلال الأسبوعين الماضيين لتشمل مناطق في جنوب كردفان وشرق السودان.وورثت الحكومة الانتقالية التي تسلمت السلطة في أعقاب الإطاحة بنظام المعزول عمر البشير في أبريل 2019، مشكلات تاريخية أزمت واقع الحياة في معظم مناطق السودان، وعلى رأسها النزاعات القبلية التي أججها النظام السابق وتأزمت أكثر نتاج هجرات بشرية كبيرة في الداخل السوداني نتج عنها صراع حول الأرض.

قد يهمك ايضا:

محتجون يطالبون الحكومة السودانية بالتراجع عن اتفاق السلام
مقتل 5 متظاهرين وجرح العشرات برصاص القوات الحكومية في غرب السودان

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا وعودة الهدوء إعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا وعودة الهدوء



أخبار ذات صلة

GMT 18:25 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

السعودية " جهود السلام في الشرق الأوسط يجب أن تركز على إعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى المفاوضات"
العرب اليوم - السعودية " جهود السلام في الشرق الأوسط يجب أن تركز على إعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى المفاوضات"

GMT 17:19 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

الكنيست الإسرائيلي يصادق على معاهدة السلام مع الإمارات
العرب اليوم - الكنيست الإسرائيلي يصادق على معاهدة السلام مع الإمارات

GMT 15:11 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

إسرائيل تصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية
العرب اليوم - إسرائيل تصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية

GMT 13:51 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

الجيش اللبناني يعلن أن زورق إسرائيلي خرق المياه اللبنانية وأطلق عناصره ​قنبلة مضيئة ورشقات نارية
العرب اليوم - الجيش اللبناني يعلن أن زورق إسرائيلي خرق المياه اللبنانية وأطلق عناصره ​قنبلة مضيئة ورشقات نارية

GMT 10:39 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 6 مقربين من بوتين في قضية تسميم نافالني
العرب اليوم - الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 6 مقربين من بوتين في قضية تسميم نافالني

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تألَّقت بموضة الفستان الضيّق والمستقيم

إطلالات أنيقة باللون الأحمر مُستوحاة مِن هيفاء وهبي

بيروت_العرب اليوم

جعلت إطلالات أنيقة باللون الأحمر اختيارات النجمة هيفاء وهبي محط أنظار الجميع، فلاحظنا أنها تكثر من إطلالات أنيقة باللون الأحمر من خلال فساتين السهرة الراقية والبارزة بقصات شبابية وجريئة في الوقت عينه، اخترنا لك إطلالات أنيقة باللون الأحمر مستوحاة من هيفاء وهبي، فما رأيك بسحرها واختياراتها لجرأة هذا اللون.إطلالات أنيقة باللون الأحمر برزت في أحدث اختيارات هيفاء وهبي خصوصاً عندما أطلّت في كواليس مسلسل أسود فاتح، فلفتنا تألقها بأجمل إطلالات أنيقة باللون الأحمر مع جرأة الفستان القوي والطويل من تصميم Paula Knorr. واللافت في هذه الإطلالة تفاصيل الأقمشة الشفافة من التول المنقط والبارز على كامل التصميم الذي يأتي مكشوفا من الجهة الجانبية بأسلوب شبابي وكاجوال، كما برزت إطلالات أنيقة باللون الأحمر مع الأكمام الواسعة والعصرية البارز...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:51 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

أفكار تنسيق الملابس باللون الرمادي بأسلوب حيوي وعصري لخريف 2020
العرب اليوم - أفكار تنسيق الملابس باللون الرمادي بأسلوب حيوي وعصري لخريف 2020

GMT 00:54 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

جولة داخل سفينة "إس إس لا فينيسيا" الفاخرة التي تستعد للإبحار في 2021
العرب اليوم - جولة داخل سفينة "إس إس لا فينيسيا" الفاخرة التي تستعد للإبحار في 2021

GMT 01:46 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

5 مواد أرضيات مثالية في ديكور المنزل تجمع الحرفية والاستدامة
العرب اليوم - 5 مواد أرضيات مثالية في ديكور المنزل تجمع الحرفية والاستدامة

GMT 02:46 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

"واشنطن" تُجدد دعوتها لدول العالم برفض ابتزاز النظام الإيراني
العرب اليوم - "واشنطن" تُجدد دعوتها لدول العالم برفض ابتزاز النظام الإيراني

GMT 00:35 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

طفلة طيور الجنة جنى مقداد بالحجاب والجمهور يؤكد أنها ما زالت صغيرة
العرب اليوم - طفلة طيور الجنة جنى مقداد بالحجاب والجمهور يؤكد أنها ما زالت صغيرة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 13:01 2020 الأربعاء ,14 تشرين الأول / أكتوبر

التعليق الأول من متحدث الجيش الإسرائيلي على وفاة الفنان محمود ياسين
العرب اليوم - التعليق الأول من متحدث الجيش الإسرائيلي على وفاة الفنان محمود ياسين

GMT 11:46 2020 الأربعاء ,14 تشرين الأول / أكتوبر

صديقة رونالدو تتصدَّر "تويتر" بعد الإعلان عن إصابة اللاعب بـ"كورونا"
العرب اليوم - صديقة رونالدو تتصدَّر "تويتر" بعد الإعلان عن إصابة اللاعب بـ"كورونا"

GMT 13:19 2020 الأربعاء ,14 تشرين الأول / أكتوبر

تفاصيل مقتل فتاة بطريقة بشعة بسبب التحرش في مصر
العرب اليوم - تفاصيل مقتل فتاة بطريقة بشعة بسبب التحرش في مصر

GMT 10:18 2018 الجمعة ,16 آذار/ مارس

تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة
العرب اليوم - تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة

GMT 00:54 2020 السبت ,10 تشرين الأول / أكتوبر

الخريف يؤكد أن الصناعة السعودي قادرة على توطين وظائف للشباب
العرب اليوم - الخريف يؤكد أن الصناعة السعودي قادرة على توطين وظائف للشباب

GMT 00:28 2020 السبت ,10 تشرين الأول / أكتوبر

أفضل فنادق جوهانسبرغ الفاخرة لموسم خريف 2020
العرب اليوم - أفضل فنادق جوهانسبرغ الفاخرة لموسم خريف 2020

GMT 15:45 2020 الجمعة ,02 تشرين الأول / أكتوبر

عراف شهير يتوقع طلاق نانسي وإعدام زوجها خلال 2020
العرب اليوم - عراف شهير يتوقع طلاق نانسي وإعدام زوجها خلال 2020

GMT 00:30 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

المطارات العالمية تعتمد موضة جديدة لروبوت ركن السيارات
العرب اليوم - المطارات العالمية تعتمد موضة جديدة لروبوت ركن السيارات

GMT 07:21 2020 الأحد ,04 تشرين الأول / أكتوبر

وجهات سياحية جديدة رومانسية لعروس 2021
العرب اليوم - وجهات سياحية جديدة رومانسية لعروس 2021

GMT 09:30 2020 الأحد ,11 تشرين الأول / أكتوبر

سعر فستان هنا الزاهد في زفاف "خناقة شيكابالا وفهمي" يثير الجدل
العرب اليوم - سعر فستان هنا الزاهد في زفاف "خناقة شيكابالا وفهمي" يثير الجدل

GMT 04:42 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

الجيش البيلاروسي يختبر دراجة نارية عسكرية ثلاثية العجلات
العرب اليوم - الجيش البيلاروسي يختبر دراجة نارية عسكرية ثلاثية العجلات

GMT 12:58 2019 السبت ,13 تموز / يوليو

تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب
العرب اليوم - تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب

GMT 01:49 2019 الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر

نصائح وأفكار تُساعدك على اختيار "جبس" غرف النوم "المودرن"
العرب اليوم - نصائح وأفكار تُساعدك على اختيار "جبس" غرف النوم "المودرن"

GMT 21:39 2020 الخميس ,24 أيلول / سبتمبر

اختبار روبوت عملاق ارتفاعه 60 قدمًا ووزنه 24 طنًا في اليابان
العرب اليوم - اختبار روبوت عملاق ارتفاعه 60 قدمًا ووزنه 24 طنًا في اليابان

GMT 22:02 2020 الخميس ,24 أيلول / سبتمبر

مايكروسوفت تعلن عن خطوات جديدة لتحسين أمن بيانات الحواسب
العرب اليوم - مايكروسوفت تعلن عن خطوات جديدة لتحسين أمن بيانات الحواسب
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab