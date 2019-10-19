قال قصر الإليزيه الرئاسي في فرنسا، السبت، إنه لا فائدة من إرجاء قرار الاتفاق على الخروج من التحاد الأوروبي (البريكست)، مضيفا أن "التأجيل لا يأتي في صالح أي طرف".

جاءت التصريحات عقب تصويت نواب البرلمان البريطاني على إرجاء قرارهم الخاص بالاتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المقرر حاليا في 31 أكتوبر.

والآن بات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مطالبا بمطالبة الاتحاد الأوروبي بإرجاء مغادرة بريطانيا.