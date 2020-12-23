أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية، بأن واشنطن تخطط لفرض عقوبات جديدة على مشروع "السيل الشمالي-2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا "قريبا جدا"