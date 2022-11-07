مقتل مواطن أميركي بسلاح ناري وسط بغداد

قال مسؤولان بالشرطة العراقية إن مهاجمين قتلوا بالرصاص عامل إغاثة أميركيا في بغداد يوم الاثنين.

وأضافا أن الرجل أصيب برصاصة بينما كان يقود سيارته عبر منطقة الكرادة على الضفة الشرقية لنهر دجلة، لكن سبب استهدافه لم يتضح، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور.

وقال مسؤولون في السفارة الأميركية تواصلت إنهم سمعوا عن إطلاق النار وليس لديهم معلومات بشأنه، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

أكد المسؤولان الأمنيان العراقيان مقتل المواطن الأميركي الذي كان يعمل في منظمة إغاثة دولية دون ذكر اسمه.

وأضافا أن التفاصيل لم تتوفر بعد، لكن التحقيق جار.