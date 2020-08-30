الأزهر يشيد بجهود قواتنا المسلحة في القضاء على البؤر الإرهابية وينعى شهداءنا البواسل

أشاد الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بجهود قواتنا المسلحة في القضاء على عدد من البؤر التي تتخذها الجماعات الإرهابية ملجأ لها وتستخدمها في تخطيط وتنفيذ هجماتها الإرهابية.