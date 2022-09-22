الكرملين بوتين ومحمد بن سلمان بحثا صفقة تبادل الأسرى مع أوكرانيا بوساطة الرياض

أعلن الكرملين عن اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تم خلاله التعبير عن الارتياح لصفقة تبادل الأسرى بين موسكو وكييف بوساطة من الرياض.