بيان عاجل من الفريق سامي عنان

أصدر الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، بيانًا عبر صفحته على "فيسبوك"، يوضح حقيقة تدهور حالته الصحية، عقب الإفراج عنه من المحكمة العسكرية قبل يومين.

وفيما يلي نص البيان: "أنا بخير وبصحة جيدة، وما يتردد من أخبار عن تدهور حالتة الصحية غير صحيح، ويتواجد الآن مع أسرته بمنزله.. برجاء من كافة وسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة قبل نشر أى أخبار".