العثور على جثث 13 تركيا خطفهم حزب العمال الكردستانى في العراق

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن جنودا كانوا ينفذون عملية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق عثروا على جثث 13 تركيا اختُطفوا وأُعدموا في كهف.ولم تعرف بعد هوية أصحاب الجثث وقال أكار إنه لم يتم الإعلان من قبل عن خطفهم لأسباب أمنية. وأضاف في بيان أصدرته وزارة الدفاع اليوم الأحد أن تركيا شنت عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في منطقة قارا بشمال العراق يوم العاشر من فبراير لتأمين حدودها والعثور على مواطنين مخطوفين.