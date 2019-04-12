الشرطة الجزائرية تعلن اعتقال 108 متظاهرين خلال احتجاجات الجمعة

أعلنت الشرطة الجزائرية عن إصابة 27 شرطيًا 4 منهم في حالة خطيرة، خلال المظاهرات بحي ديديوش مراد بالعاصمة الجزائرية.

وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، الجمعة، عن اعتقال 108 أشخاص والبحث متواصل عن آخرين تسببوا في أحداث شغب بوسط العاصمة، كما تسببوا في تحطيم عدد من السيارات التابعة للشرطة، بنهج محمد السادس وشارع ديدوش مراد بالعاصمة.