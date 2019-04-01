وسائل إعلام جزائرية تعلن دخول الرئيس الجزائري بوتفليقة في غيبوبة

نشرت مواقع جزائرية ، مساء الاثنين ، أن صحة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، دخل في حالة غيبوبة منذ صباح اليوم، وأن حالته حرجة.

وفق موقع ''البلاد''، فإن البيان الصادر اليوم عن رئاسة الجمهورية ''تمت كتابته من طرف السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري''.

وأوردت بوابة "الشروق أونلاين" عبر صفحتها على فايسبوك، أن ''الرئيس بوتفليقة يتنفس اصطناعيا''، وأن ''بيان السعيد هو تنفيذ للاجتماع السري الأخير الذي جمعه بالمخابرات الفرنسية''.