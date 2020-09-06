لقى عنصران شديدا الخطورة مصرعهما في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

لقى عنصران شديدا الخطورة مصرعهما، في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بالدقهلية كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان اختباء عنصرين شديدي الخطورة، بالشقة محل إقامة أحدهما بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية -سبق اتهام أحدهما فى 7 قضايا مخدرات ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 40 سنة ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى قتل، وسبق اتهام الآخر فى 3 قضايا "ضرب، مخدرات، سلاح" ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا "سرقة، ضرب".