ترامب يؤكد أن دول التحالف نجحت بإنهاء داعش في سوريا والعراق

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن دول التحالف نجحت بإنهاء التنظيم في سوريا والعراق.

وقال ترمب، في كلمته باجتماع التحالف الدولي ضد "داعش" الأربعاء: "قتلنا الكثير من قيادات تنظيم داعش في العراق وسوريا"، مؤكداً مواصلة العمل على ملاحقة خلايا "داعش" النائمة.

كما أضاف: "سنعلن الأسبوع المقبل غالباً القضاء بنسبة 100% على تنظيم داعش سوريا والعراق".