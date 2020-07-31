وزارة الدفاع الروسية طائرة مقاتلة من طراز سوخوي 27 تعترض طائرة تجسس أميركية فوق البحر الأسود
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وزارة الدفاع الروسية طائرة مقاتلة من طراز سوخوي 27 تعترض طائرة تجسس أميركية فوق البحر الأسود

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العرب اليوم - وزارة الدفاع الروسية طائرة مقاتلة من طراز سوخوي 27 تعترض طائرة تجسس أميركية فوق البحر الأسود

وزارة الدفاع الروسية
موسكو-عمان اليوم
وزارة الدفاع الروسية طائرة مقاتلة من طراز سوخوي 27 تعترض طائرة تجسس أميركية فوق البحر الأسود
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وزارة الدفاع الروسية طائرة مقاتلة من طراز سوخوي 27 تعترض طائرة تجسس أميركية فوق البحر الأسود وزارة الدفاع الروسية طائرة مقاتلة من طراز سوخوي 27 تعترض طائرة تجسس أميركية فوق البحر الأسود



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