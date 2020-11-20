الجيش الكاميروني يقتل 3 مسلحين من جماعة بوكو حرام الإرهابية

قتل الجيش الكاميروني ثلاثة مسلحين من جماعة بوكو حرام الإرهابية في أقصى شمال الكاميرون، بعد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمسلحين وأوضح بيان للجيش، أن قواته حجزت أسلحة وذخائر بعد الهجوم وأكد وزير الدفاع الكاميروني جوزيف بيتي أسومو، أن الجماعة الإرهابية خارت قواها بشكل كبير في المنطقة بيد أنها لم تستسلم.