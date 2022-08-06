آخر تطورات الحرب بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل
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آخر تطورات الحرب بين "الجهاد الإسلامي" وإسرائيل

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العرب اليوم - آخر تطورات الحرب بين "الجهاد الإسلامي" وإسرائيل

آخر تطورات الحرب بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل
غزة - العرب اليوم

يستمر القصف الإسرائيلي على غزة، إثر عملية عسكرية أطلقها الجيش الإسرائيلي ضد حركة "الجهاد الإسلامي" في القطاع، فيما ترد "سرايا القدس"، الجناح العسكري للحركة، بصواريخ نحو إسرائيل. وشنت سرايا القدس هجوما صاروخيا كبيرا مساء اليوم على تل أبيب قالت القناة 13 العبرية إن 12 صاروخا استهدفت عددا من المواقع في المدينة. كما استهدفت عسقلان وسيدروت وعددا من المناطق الحاذية لقطاع غزة بعدد كبير من الصواريخ. وقالت مصادر إسرائيلية إن سرايا القدس وفصائل مقاومة أخرى أطلقت 361 صاروخا من غزة منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة مساء أمس.

وهذه هي آخر التطورات لليوم الثاني:

- الاستطلاع الإسرائيلية يستهدف عائلة عبيد شرق بيت حانون.

- سرايا القدس تعلن عن قصف مستوطنة نير عوز الإسرائيلية بعدد من قذائف الهاون.

- وزارة الصحة بغزة: "13 شهيدا من بينهم طفلة تبلغ من العمر (5 أعوام) وسيدة (23 عاما) منذ مساء أمس".

- مراسلنا: انتشال 3 قتلى بينهم امرأة جراء استهداف الطيران الإسرائيلي لمنزلهم غربي غزة.

- اندلاع مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة رام الله قرب مستوطنه بيت إيل.

- وصول 5 إصابات من حي الزيتون بغزة إلى مجمع الشفاء الطبي.

- الطائرات الإسرائيلية المسيرة تستهدف أرضا زراعية شرق مدينة غزة.

"سرايا القدس": "ضمن عملية "وحدة الساحات"..قصفنا تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت بـ60 صاروخا ردا على العدوان المتواصل".

- حظر حركة الطيران المدني فوق الجنوب الإسرائيلي.

- وزارة الصحة بغزة: "تحديث لاجمالي ضحايا الاستهداف الاسرائيلي لقطاع غزة حتى اللحظة 12:00 (بالتوقيت المحلي)..12 شهيدا من بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام، وسيدة تبلغ من العمر 23 عاما، وإصابة 84 مواطنا بجروح مختلفة".

- مراسلنا: سرايا القدس توجه ضربات صاروخية متتالية في القدس وتل أبيب وبن غوريون.

- غارة إسرائيلية تستهدف مرصدا بشرق خانيونس.

- سرايا القدس تعلن عن استهداف تحشدات للآليات الإسرائيلية بموقع "فجة" العسكري برشقة صاروخية.

- سرايا القدس تعلن عن استهداف بطاريات القبة الحديدية بشمال علوميم برشقة صاروخية.

- رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، يأمر بتكثيف الاغتيالات.

- صفارات الإنذار تدوي في شرق تل أبيب.

- الطائرات الإسرائيلية تقصف منطقة الشيخ عجلين للمرة الثالثة بجنوب مدينة غزة.

- 3 إصابات في صفوف إسرائيليين في إشكول.

- استهداف مرصد للمقاومة الفلسطينية شرقي جحر الديك وسط قطاع غزة.

- غارات إسرائيلية تستهدف للمرة الثانية منزلا غربي مدينة غزة.

- نقل قتلى وإصابات إثر استهداف سيارة مدنية على شارع صلاح الدين بشمال غرب مدينة خانيونس.

- استهداف دراجة نارية شرق خانيونس.

- الطائرات الإسرائيلية تقصف منزلا مهجورا في منطقة بني سهيلا شرق خانيونس.

- إصابات في كيبوتس نيريم إثر انفجار قذيفة صاروخية.

- سرايا القدس تعلن عن قصف مستوطنتي نير عوز ونيريم برشقة صاروخية وقذائف هاون.

- الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف منطقة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

- استهداف موقع للمقاومة خلف شركة الكهرباء.

- سلطة الطاقة بغزة: "سيتم إيقاف محطة توليد الكهرباء عن العمل بشكل كامل اليوم السبت الساعة الثانية عشرة ظهرا (بالتوقيت المحلي)، وسيصل جدول توزيع الكهرباء على المنازل بواقع أربع ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل".

- سرايا القدس تعلن قصف مستوطنة نير عوز برشقة صاروخية.

- إطلاق رشقات صاروخية على ناحل عوز.

- الجيش الإسرائيلي يقرر إغلاق شواطئ ريشون لتسيون، كما تم إغلاق شواطئ عسقلان وأسدود وبلماخيم وزكيم ونتسانيم بسبب استمرار إطلاق الصواريخ من غزة.

- سرايا القدس تعلن قصف مستوطنة كيسوفيم وموقع "فجة" العسكري برشقتين صاروخيتين.

- وزارة الصحة بغزة: "تحديث لإجمالي ضحايا الاستهداف الإسرائيلي لقطاع غزة حتى اللحظة اليوم السبت 9:30 (بالتوقيت المحلي)..شهيد و إصابة 4 مواطنين بجراح مختلفة منذ صباح اليوم".

- سرايا القدس تعلن قصف موقع "إيرز" بعدد من قذائف الهاون.

 - سرايا القدس تعلن قصف موقع "النصب التذكاري" بعدد من قذائف الهاون.

 - سرايا القدس تعلن استهداف مستوطنة علوميم برشقة صاروخية.

- استهداف موقع "حطين" التابع لـ"سرايا القدس" من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية شمالي بلدة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة.

- صفارات الإنذار تدوي في أور هنير وسديروت، وكلية سابير، وغابيم، وإيرز، وإيفيم.

- كتائب "شهداء الأقصى" - لواء العامودي تعلن مسؤوليتها عن قصف مستوطنة سديروت بعدد من الصواريخ.

- صفارات الإنذار تدوي في لاخيش، وزيكيم، وكارميا، ونتيف هعسراه، وشمال عسقلان.

- غارة إسرائيلية على أرض زراعية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

- "سرايا القدس" تطلق عدة رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة نحو مستوطنات غلاف غزة.

- وجود عدد من الاصابات في استهداف إسرائيلي لخانيونس، ونقل إصابتين من منطقة الزنة بالقرب من جامع التقوى شرق خانيونس جراء الاستهداف بصاروخ استطلاع.

- استهداف إسرائيلي لشرق حي الشجاعية.

- سرايا القدس تعلن إطلاق رشقات صاروخية على تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت

- التلفزيون الإسرائيلي: تل أبيب تتعرض حاليا لهجوم كبير برشقات صاروخية كثيفة

- القبة الحديدية تعترض صواريخ أطلقت من غزة في سماء تل أبيب

- سرايا القدس تقول أنها وجهت ضربة بـ10 صواريخ على سديروت

- المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية نحو تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت (فيديو)

- سرايا القدس توجه ضربة كبيرة الآن لأسدود وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقة صواريخ بعيدة المدى (فيديو)

- وفاة شاب متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف ببيت حانون

- إعلام إسرائيلي: وابل كثيف من الصواريخ يستهدف الآن النقب وتجمعات إسرائيلية في غلاف غزة

- "سرايا القدس" تعلن قصف تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة

- الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على قطاع غزة الآن وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى

- الجيش الإسرائيلي يستهدف منزل القيادي في الجهاد الإسلامي أحمد المدلل في رفح

- الجيش الإسرائيلي: تم استهداف قائد المنطقة الجنوبية في حركة "الجهاد الإسلامي" خالد منصور

- سماع دوي انفجارات جديدة في عسقلان وفي مناطق غلاف قطاع غزة

- "سرايا القدس": نجاة القيادي في "الجهاد الإسلامي" أحمد المدلل ومقتل نجله خلال غارة إسرائيلية على رفح

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آخر تطورات الحرب بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل آخر تطورات الحرب بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل



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