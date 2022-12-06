إيران تعلن القبض علي شبكة تخريب علي صلة بألمانيا وهولندا

أفادت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في محافظة مركزي، باعتقال 12 عنصرا من شبكة تخريب في أراضي المحافظة. وقالت إنه تم القبض على شبكة من 12 شخصا على صلة بعناصر أجنبية واعتقالهم في إحدى مدن المحافظة.

وأضافت أن أعضاء هذه الشبكة حاولوا بتوجيه من عناصر مناوئين للثورة الإسلامية يعيشون في ألمانيا وهولندا، القيام بأنشطة ضد الأمن الوطني وتجهيز أسلحة حربية والقيام بأنشطة تخريبية.