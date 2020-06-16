موسكو تسجل 48 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 48 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا مقابل 52 حالة تم رصدها أمس الاثنين. وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 48 حالة جديدة، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى الفيروس. وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 3434 شخصا، بعد أن كانت 3386 في الإحصائية السابقة. ويشير العدد إلى تراجع جديد في أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في موسكو على أساس يومي، وسجلت في المدينة حسب بيانات يوم 11 يونيو 49 حالة، وفي 12 يونيو 44، وفي 13 يونيو 50، وفي 14 يونيو 53، وفي 15 يونيو 52. وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 208680 إصابة مؤكدة، بينها 126114 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين. وسجلت في روسيا، حتى صباح الثلاثاء، 545458 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 7284 وفاة و294306 حالات شفاء. وسبق أن أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، معلنا رفع القيود العامة ونظام الحجر الصحي في المدينة اعتبارا من 9 يونيو.