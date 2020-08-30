الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في المجالات الزراعية والمائية

أجرت وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي بالإمارات مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، أولى محادثاتها مع وزير الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلي ألون شوستر، وذلك خلال لقاء افتراضي عقد يوم أول أمس الجمعة ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الأحد، أكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة الاستثمار في فرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين نتيجة معاهدة السلام.