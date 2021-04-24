إصابة بين الشباب الفلسطيني خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في القدس المحتلة
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إصابة بين الشباب الفلسطيني خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في القدس المحتلة

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العرب اليوم - إصابة بين الشباب الفلسطيني خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في القدس المحتلة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
القدس المحتلة - العرب اليوم

 إصابة بين الشباب الفلسطيني خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في القدس المحتلة

 

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إصابة بين الشباب الفلسطيني خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في القدس المحتلة إصابة بين الشباب الفلسطيني خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في القدس المحتلة



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