إيقاف رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي

قالت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء التونسي الأسبق حمادي الجبالي على "فيسبوك" إن الشرطة اعتقلته يوم الخميس فيما لم يرد بعد تأكيد رسمي وقالت صفحته إن "فرقة أمنية في سوسة قامت بحجز هاتفه وهاتف زوجته واقتادته إلى مكان غير معلوم متعللة بأنه لا يحمل بطاقة هوية".

وبحسب الإذاعة التونسية "موزاييك إف إم"، أذن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة بتوقيف حمادي الجبالي بتهمة "الاشتباه في غسيل أموال عبر جمعية خيرية" وسبق وأشار زياد طاهر، محامي الجبالي أن رئيس الوزراء الأسبق الذي استقال من حزب النهضة عام 2014، يخضع للتحقيق منذ أكثر من شهر على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة يذكر أن الشرطة التونسية كانت دهمت المصنع في مايو الماضي وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة "مدرجة بجدول المواد خطرة".