الأردن تؤكد أهمية الخطوات التى اتخذتها المملكة بشأن خاشقجي

أكدت الحكومة الأردنية، أهمية الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بالتحقيقات بقضية الصحافي جمال الخاشقحي.

وقال في بيان رسمي، اليوم , إن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ضرورية في استجلاء الحقيقة الكاملة حول ملابسات هذه القضية، وإحقاق العدالة الناجزة ومحاسبة المتورطين فيها.

وعبرت الحكومة الأردنية عن صادق العزاء لأسرة الخاشقحي وذويه.