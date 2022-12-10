مقتل عنصر من قوات النظام بقصف تركي لموقع عسكري بريف حلب

قُتل عنصر من قوات النظام السوري، اليوم السبت، جراء تعرض نقطة عسكرية تابعة لقوات النظام في قرية سموقة بريف حلب الشرقي، لقصف مدفعي وصاروخي تركي، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد اليوم، بأن القوات البرية التركية المتمركزة في قاعدة جلبر في ناحية شيراوا، قصفت بالمدفعية الثقيلة محيط مدينة تل رفعت، وقريتي دير جمال وزويان بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.

جاء ذلك، بعد استهداف طائرة درون انتحارية موقعاً بين قريتي عقيبة وأبين بناحية شيراوا بريف عفرين، دون أن تسفر عن أي خسائر بشرية.

وتجدر الإشارة، بأن الهدوء الحذر في مناطق شمال وشرق سوريا ومناطق ريف حلب يتواصل لـ 12 يوم، باستثناء بضعة قذائف تتساقط على نقاط التماس بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، ومناطق «قسد» والتشكيلات العسكرية المنضوية تحت قيادتها والقوات الكردية من جهة أخرى.