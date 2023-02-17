الطيران العراقي يقتل 3 من عناصر داعش بضربة جوية شمال شرقي بغداد

أفاد بيان عسكري عراقي اليوم الجمعة، أن ثلاثة من عناصر تنظيم داعش قتلوا بضربة للطيران العراقي استهدف سلسلة جبال حمرين شمال شرقي بغداد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن طيران القوة الجوية وجه ضربة دقيقة مدمرة في سلسلة جبال حمرين أسفرت عن قتل ثلاثة من عناصر داعش، وتمت وفق معلومات دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة.

وذكر البيان أن القوات الأمنية ستلاحق العناصر الإرهابية الجبانة، ولن يكون لهم مكان في أرض العراق وستقتص من الإرهاب أينما كان.