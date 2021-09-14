ضربات جوية تنفذها طائرات مجهولة عند مدينة القائم على الشريط الحدودي العراقي ـ السوري
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ضربات جوية تنفذها طائرات مجهولة عند مدينة القائم على الشريط الحدودي العراقي ـ السوري

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العرب اليوم - ضربات جوية تنفذها طائرات مجهولة عند مدينة القائم على الشريط الحدودي العراقي ـ السوري

قوات الجيش
دمشق - العرب اليوم

أفادت معلومات صحفية، مساء الثلاثاء، عن شن ضربات جوية تنفذها طائرات مجهولة عند مدينة القائم على الشريط الحدودي العراقي السوري.

 

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ضربات جوية تنفذها طائرات مجهولة عند مدينة القائم على الشريط الحدودي العراقي ـ السوري ضربات جوية تنفذها طائرات مجهولة عند مدينة القائم على الشريط الحدودي العراقي ـ السوري



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