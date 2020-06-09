دول الترويكا تدعو حكومة جنوب السودان إلى الشروع في تعيين المحافظين وإنهاء العنف

أكدت دول الترويكا (أمريكا وبريطانيا والنرويج) استمرار دعمها لحكومة جنوب السودان في ظل تأثيرات جائحة كورونا، مشيرة لخطورة تعطيل إكمال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية .

وأعربت الدول في بيان لها اليوم عن قلقها إزاء زيادة مستويات العنف في جميع أنحاء جنوب السودان مما تسبب في معاناة هائلة لشعب جنوب السودان، وانعدام الحكم المحلي الذي أدى إلى تفاقم دورات العنف بين القبائل ويهدد بوقف وصول المساعدات الإنسانية.

وطالبت الدول الرئيس ونواب الرئيس بدعم الشركاء للاتفاق على اختيار المحافظين والمضي قدمًا للحكم معًا لصالح شعب جنوب السودان، مشددة على أن أي تأخير إضافي سيخلق حالة من عدم اليقين تقوّض عملية الانتقال، ويبطّئ مكافحة فيروس كورونا، ويعيق الجهود المبذولة لإنهاء العنف الذي يهدد السلام الذي تحقق بشق الأنفس.