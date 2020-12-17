بايدن يحض الكونغرس على إقرار حزمة التحفيز الإقتصادي فوراً
آخر تحديث GMT21:14:52
العرب اليوم -
العرب اليوم -
بوليتيكو يعلن "أدلة لدى إدارتي الأمن القومي النووي والطاقة الأميركية على اختراق شبكاتها" سفير السعودية لدى اليمن يعلن إتمام أهم بنود الشق العسكري لاتفاق الرياض الملك سلمان يجري اتصالا بالرئيس الأميركي لبحث العلاقات الثنائية الاستراتيجية هالاند أول أميركية من السكان الأصليين ترشح لمنصب وزيرة الداخلية وسائل إعلام أميركية تعلن وكالة الأسلحة النووية تم اختراقها ضمن عملية التجسس واسعة النطاق التي تعرضت لها الولايات المتحدة مكتب بايدن يقول إن أحد الصحفيين الذين سافروا مع الرئيس المنتخب جو بايدن إلى جورجيا يوم الثلاثاء أثبتت إصابته بفيروس كورونا البطريرك الراعي يزور بعبدا خلال الـ24 ساعة المقبلة لبحث المستجدات من الملف الحكومي الى الازمة الاقتصادية والتحقيقات في انفجار المرفأ مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى" وينفذون جولات استفزازية البرلمان الأوروبي يدين انتهاك حقوق الإويغور إطلاق سراح فتيان نيجيريين بعد نشر جماعة بوكو حرام مقطع فيديو يظهر البعض منهم
أخر الأخبار
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

بايدن يحض الكونغرس على إقرار حزمة التحفيز الإقتصادي فوراً

العرب اليوم -

العرب اليوم - بايدن يحض الكونغرس على إقرار حزمة التحفيز الإقتصادي فوراً

الرئيس الأمريكي جو بايدن
واشنطن - العرب اليوم

بايدن يحض الكونغرس على إقرار حزمة التحفيز الإقتصادي فوراً

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بايدن يحض الكونغرس على إقرار حزمة التحفيز الإقتصادي فوراً بايدن يحض الكونغرس على إقرار حزمة التحفيز الإقتصادي فوراً



أخبار ذات صلة

GMT 21:14 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

بوليتيكو يعلن "أدلة لدى إدارتي الأمن القومي النووي والطاقة الأميركية على اختراق شبكاتها"
العرب اليوم - بوليتيكو يعلن "أدلة لدى إدارتي الأمن القومي النووي والطاقة الأميركية على اختراق شبكاتها"

GMT 21:12 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

سفير السعودية لدى اليمن يعلن إتمام أهم بنود الشق العسكري لاتفاق الرياض
العرب اليوم - سفير السعودية لدى اليمن يعلن إتمام أهم بنود الشق العسكري لاتفاق الرياض

GMT 21:11 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

الملك سلمان يجري اتصالا بالرئيس الأميركي لبحث العلاقات الثنائية الاستراتيجية
العرب اليوم - الملك سلمان يجري اتصالا بالرئيس الأميركي لبحث العلاقات الثنائية الاستراتيجية

GMT 21:08 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

هالاند أول أميركية من السكان الأصليين ترشح لمنصب وزيرة الداخلية
العرب اليوم - هالاند أول أميركية من السكان الأصليين ترشح لمنصب وزيرة الداخلية

GMT 21:07 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

وسائل إعلام أميركية تعلن وكالة الأسلحة النووية تم اختراقها ضمن عملية التجسس واسعة النطاق التي تعرضت لها الولايات المتحدة
العرب اليوم - وسائل إعلام أميركية تعلن وكالة الأسلحة النووية تم اختراقها ضمن عملية التجسس واسعة النطاق التي تعرضت لها الولايات المتحدة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

اختارت فستانًا أنيقًا تميَّز بلونه الأزرق السماوي

كايلي مينوغ تتألّق بتصميمٍ ساحرٍ مِن توقيع اللبناني جورج حبيقة

واشنطن ـ العرب اليوم

تحرص دائما كايلي مينوغ على اعتماد إطلالات أنيقة ومثيرة تخطف بها الأنظار على المسرح، وفي أحدث إطلالة لها بدت ساحرة باللون الأزرق من توقيع المصمم اللبناني جورج حبيقة، وفي أثناء تصوير حلقة تلفزيونية في لندن مخصصة لأعياد نهاية العام، خطفت إطلالة كايلي مينوغ الأنظار باختيارها فستاناً أنيقاً باللون الأزرق من توقيع عربيّ. فستان المصمم جورج حبيقة تميّز بلونه الأزرق السماوي، وجاء مزيّن بشكّ الكريستالات البراقة على شكل نجوم لامعة التي غطّت صدره والتنورة، كما جاء من دون أكمام مع شقّ جانبيّ جريء ومرتفع، وفستان حبيقة الأساسي كان يتضمّن كشاكش اضافية تغطي التنورة، إلا أن التصميم الذي أطلّت به كايلي مينوغ جاء دون الكشاكش. واكتملت إطلالة كايلي مينوغ بتنسيقها مع فستانها حذاء مفتوح من علامة Aquazzura مرصّع أيضاً بالكريستالات، وإطلالة كايلي ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:46 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

نسّقي سترة البليزر هذا الموسم على طريقة ياسمين صبري
العرب اليوم - نسّقي سترة البليزر هذا الموسم على طريقة ياسمين صبري

GMT 04:41 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

تعرّف على أجمل وجهات سياحية للعائلات في فصل الشتاء
العرب اليوم - تعرّف على أجمل وجهات سياحية للعائلات في فصل الشتاء

GMT 03:41 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

أبرز التصميمات الحديثة لـ"تسريحة" غرفة النوم تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز التصميمات الحديثة لـ"تسريحة" غرفة النوم تعرّفي عليها

GMT 03:37 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصطفى الكاظمي يوجه بمحاسبة المسؤولين عن التقصير الأمني في حوادث الاغتيال
العرب اليوم - مصطفى الكاظمي يوجه بمحاسبة المسؤولين عن التقصير الأمني في حوادث الاغتيال

GMT 03:12 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

عدد الصحافيين السجناء في العالم يبلغ رقما قياسيا في 2020
العرب اليوم - عدد الصحافيين السجناء في العالم يبلغ رقما قياسيا في 2020

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:02 2020 الأحد ,13 كانون الأول / ديسمبر

عملاق صناعة السيارات فولكسفاغن تقرر غلق مصنعها في فولفسبورغ
العرب اليوم - عملاق صناعة السيارات فولكسفاغن تقرر غلق مصنعها في فولفسبورغ

GMT 09:51 2020 الأحد ,13 كانون الأول / ديسمبر

فلكية مشهورة تكشف السبب وراء سوء عام 2020
العرب اليوم - فلكية مشهورة تكشف السبب وراء سوء عام 2020

GMT 05:25 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الحمل السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الحمل السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 03:02 2020 الأحد ,13 كانون الأول / ديسمبر

مطار أوروبي يُغلق أحد مبانيه لقلة المسافرين بسبب "كورونا"
العرب اليوم - مطار أوروبي يُغلق أحد مبانيه لقلة المسافرين بسبب "كورونا"

GMT 03:17 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الجدي 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الجدي 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 19:53 2020 الإثنين ,07 كانون الأول / ديسمبر

السعودية تودع صكي تصديق على اتفاقيتين للعمل الدولي
العرب اليوم - السعودية تودع صكي تصديق على اتفاقيتين للعمل الدولي

GMT 06:36 2020 الأحد ,13 كانون الأول / ديسمبر

رئيس "البحر الأحمر" السعودية يؤكد أن جذب الاستثمارات هدفه
العرب اليوم - رئيس "البحر الأحمر" السعودية يؤكد أن جذب الاستثمارات هدفه

GMT 05:10 2020 الثلاثاء ,08 كانون الأول / ديسمبر

الرئيس العراقي يؤكد على أهمية تعزيز التعاون مع السعودية
العرب اليوم - الرئيس العراقي يؤكد على أهمية تعزيز التعاون مع السعودية

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 02:51 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

"رينو" تُعلن عن طرح سيارة اقتصادية أنيقة ورخيصة الثمن
العرب اليوم - "رينو" تُعلن عن طرح سيارة اقتصادية أنيقة ورخيصة الثمن

GMT 03:28 2020 السبت ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

ارتفاع صادرات هيونداي وكيا من السيارات الكهربائية بنسبة 71 في المائة خلال 2020
العرب اليوم - ارتفاع صادرات هيونداي وكيا من السيارات الكهربائية بنسبة 71 في المائة خلال 2020

GMT 15:30 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

رينو تكشف النقاب رسميًا عن Logan Stepway الجديدة في موسكو
العرب اليوم - رينو تكشف النقاب رسميًا عن Logan Stepway الجديدة في موسكو

GMT 10:35 2018 الخميس ,22 آذار/ مارس

الباشوات والبهاوات في الجامعات
العرب اليوم - الباشوات والبهاوات في الجامعات

GMT 02:37 2014 الأحد ,09 شباط / فبراير

فوائد البرتقال لطرد البلغم
العرب اليوم - فوائد البرتقال لطرد البلغم

GMT 02:51 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

أشهر سيارة بيك آب من فورد تتحول إلى "عملاق" للطرق الوعرة
العرب اليوم - أشهر سيارة بيك آب من فورد تتحول إلى "عملاق" للطرق الوعرة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab