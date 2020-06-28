الصحة المصرية تعلن عن 1265 إصابة جديدة و81 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
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الصحة المصرية تعلن عن 1265 إصابة جديدة و81 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

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العرب اليوم - الصحة المصرية تعلن عن 1265 إصابة جديدة و81 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وزارة الصحة المصرية
القاهرة - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 1265 حالة إصابة جديدة و81 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

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المصدر :

RT Arabic | روسيا اليوم

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الصحة المصرية تعلن عن 1265 إصابة جديدة و81 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية الصحة المصرية تعلن عن 1265 إصابة جديدة و81 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية



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