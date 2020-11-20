الأمن الباكستاني يعتقل أربعة إرهابيين

اعتقلت الشرطة الباكستانية أربعة إرهابيين ينتمون إلى منظمة إرهابية محظورة خلال عملية نفذتها في مدينة ميربورخاص بإقليم السند الجنوبي وأوضح رئيس قسم مكافحة الإرهاب في شرطة إقليم السند عمر شاهد في مؤتمر صحفي اليوم بمدينة كراتشي عاصمة إقليم السند أن عملية اعتقال الإرهابيين الأربعة تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية، مضيفًا أن المعتقلين الأربعة كانوا مطلوبين لدى أجهزة الأمن لتورطهم في تنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية التي طالت قوات الأمن خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من العام الحالي في مدن إقليم السند وبيّن أن المعتقلين الأربعة ينتمون إلى منظمة "جيش بلاد السند الثوري" وهي منظمة إرهابية محظورة.