التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أفاد التلفزيون الرسمي السعودي اليوم الأربعاء بأن قوات التحالف العربي دمرت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.وبعد فترة من الهدوء النسبي كثفت قوات الحوثيين منذ الصيف الماضي هجماتها بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية على مواقع داخل السعودية التي تتهم جماعة "أنصار الله" باستهداف المدنيين في المملكة.وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.