رئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي يحمل السلاح بالقرب من منزله بعد اقتحام الصدريين للمنطقة الخضراء

ظهر رئيس الحكومة العراقية الأسبق، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، وهو يحمل السلاح بالقرب من منزله في المنطقة الخضراء وسط بغداد والتف فريق حماية المالكي حوله وهو يحمل السلاح بعد أنباء عن محاولة أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الوصول إلى منزله.