يلدريم يتنحى عن رئاسة البرلمان التركي لخوض الانتخابات المحلية

أعلن رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم تنحيه عن منصبه عقب ترشيحه من قبل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لرئاسة بلدية اسطنبول في الانتخابات المحلية المقبلة.

وأوضح أنه تخلى عن منصب رئيس البرلمان لدرء محاولات إضعاف حزب "العدالة والتنمية"، من خلال إثارة الجدل حول خوضه الانتخابات المحلية المقررة في نهاية مارس المقبل، في وقت يتولى فيه رئاسة البرلمان.وقال يلدريم في كلمة ألقاها اليوم الاثنين إن البرلمان سيختار رئيسا جديدا خلفا له، يوم الثلاثاء.

وسبق أن قال يلدريم إنه سيغادر منصبه فور ترشيحه رسميا لرئاسة بلدية اسطنبول.

وتولى يلدريم سابقا منصب رئيس الوزراء في 2016 – 2018، ثم تولى رئاسة البرلمان بعد إلغاء منصب رئيس الوزراء في تركيا والانتقال للنظام الرئاسي، العام الماضي.