مسؤول أمريكي: الرجل الثاني في وزارة العدل بحث إقالة ترامب

السيناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام يؤكد أنه من الضروري فتح تحقيق بشأن حصول "محاولة انقلابية إدارية" على دونالد ترامب أم لا، بعد تصريحات أدلى بها مسؤول كبير سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، بهذا الشأن.

أكد مسؤول كبير سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) في حديث نشر الأحد (17 فبراير شباط 2019) أن الرجل الثاني في وزارة العدل الأميركية بحث في 2017 في إمكانية إقالة دونالد ترامب مستندا إلى مادة في الدستور. وبعد هذه المعلومات رأى السناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام، أنه من الضروري أن يفتح الكونغرس تحقيقا لتحديد ما إذا كانت حصلت بالفعل "محاولة انقلابية إدارية".