أفاد مراسل في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الأمن العراقية قتلت انتحاريين اثنين تابعين لتنظيم "داعش"، إثر ملاحقتهما جنوبي بغداد.وذكرت هيئة الحشد الشعبي العراقية في بيانها: " أنها تلقت معلومات استخبارية تفيد بوجود عناصر من تنظيم "داعش" في منطقة البهبهاني في جرف النصر، تحركت على إثرها قوة مشتركة من استخبارات عمليات الجزيرة، وقوة خاصة من الفوج الثاني لواء47، وقوة من لواء مغاوير عمليات كربلاء، باتجاه المنطقة وداهمت مضافة تابعة للتنظيم، واشتبكت مع أفراده المتواجدين في المكان وقتلت اثنين منهم.وقام أحد أفراد التنظيم خلال المداهمة بتفجير نفسه بحزام ناسف، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد قوات الأمن العراقية، وإصابة 3.