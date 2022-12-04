كتائب القسام تتصدى لمقاتلة إسرائيلية بصاروخ أرض- جو

بثت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" في قطاع غزة مقطع فيديو يوثق تصديها بصاروخ أرض- جو لمقاتلة إسرائيلية كانت تشن غارات على القطاع الليلة الماضية.

ويظهر مقطع بثه الإعلام العسكري للحركة، أحد مقاتليها خلال إطلاقه الصاروخ تجاه المقاتلة الإسرائيلية، دون أن يتضح ما إن كان أصابها من عدمه.وفجر اليوم الأحد، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات جوية على أهداف متفرقة بقطاع غزة، دون وقوع إصابات، وذلك ردا على إطلاق صاروخ من القطاع سقط في منطقة مفتوحة بإحدى المستوطنات القريبة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "سلاح الجو يقصف الآن أهدافا في قطاع غزة"، مؤكدا أنه تم استهداف نفق تابع لحركة حماس جنوبي قطاع غزة، وورشة لتصنيع وسائل قتالية تابعة لمنظمة حماس حيث تشكل الورشة موقعًا مركزيًا لإنتاج معظم القذائف الصاروخية التابعة للحركة"، حسب قوله.وقالت كتائب القسام في بيان: "تصدت دفاعاتنا الجوية فجر اليوم الأحد 4-12-2022م للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية".

ومساء السبت، قال الجيش الإسرائيلي في بيان "تم رصد عملية إطلاق واحدة من أراضي قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأشار إلى أنه لم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية من منظومة "القبة الحديدية" تجاه الصاروخ الذي سقط في منطقة مفتوحة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: أنه "تم إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، للمرة الأولى منذ شهر - وللمرة الثانية في الواقع منذ انتهاء عملية "الفجر الصادق" في أغسطس/ آب الماضي".

وأضافت: "سقط الصاروخ في منطقة مكشوفة قرب حدود قطاع غزة غير بعيد عن (مستوطنة) نحال عوز"، شمال غربي صحراء النقب.