هجوم صاروخي على قاعدة بلد الجوية في العراق

قالت مصادر أمنية عراقية إن 5 صواريخ سقطت في محيط قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، شمال العراق، دون أنباء عن ضحايا حتى الآن.

وكانت أنباء أفادت بتعرض قاعدة بلد الجوية لهجوم صاروخي، قبل أن تؤكد مصادر أمنية لـ"الشرق" سقوط الصواريخ في محيط القاعدة، إذ سقط أحدها في قرية البو حسان، واستهدفت البقية جناح شركة سالي بورت المسؤولة عن الأمن في القاعدة العسكرية.