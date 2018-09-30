وفاة ناخب داخل مركز اقتراع قرب آربيل

شهدت عملية الانتخابات في إقليم كوردستان حالة وفاة أحد المصوتين. ووقعت الحادثة خلال مشاركة الشيخ السبعيني خدر أحمد في أحد مراكز التصويت في قضاء جومان التابعة لمحافظة آربيل.

وتعرض أحمد إلى نوبة قلبية خلال تواجده في مركز الاقتراح مما أدى لوفاته على الفور.