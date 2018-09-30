وفاة ناخب داخل مركز اقتراع قرب آربيل

شهدت عملية الانتخابات في إقليم كوردستان حالة وفاة أحد المصوتين. ووقعت الحادثة خلال مشاركة الشيخ السبعيني خدر أحمد في أحد مراكز التصويت في قضاء جومان التابعة لمحافظة آربيل.
وتعرض أحمد إلى نوبة قلبية خلال تواجده في مركز الاقتراح مما أدى لوفاته على الفور.
GMT 00:44 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبرسفر وعودة 1349 مصريا وليبيا و190 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة
GMT 13:47 2018 الجمعة ,28 أيلول / سبتمبرطائرة ركاب تسقط في المحيط الهادئ خلال هبوطها بواحدة من جزر مايكرونيزيا
GMT 10:23 2018 الثلاثاء ,25 أيلول / سبتمبرقوات النخبة الشبوانية تؤكد أن شبكة التخابر سعت لعرقلة تقدم قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي لليمن
GMT 11:50 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرالرئيس اللبناني يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي
GMT 00:05 2018 الخميس ,23 آب / أغسطسعودة مهاجرين سوريين من لبنان عبر نقطة يابوس الحدودية
واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميّز خلال موسم أسابيع الموضة العالمية، وتألقت بإطلالة مذهلة في مهرجان المصمم جان فورك غوتييه لعروض الأزياء في مسرح فوليز بيرجيريس الأسطوري على هامش أسبوع الموضة في باريس، الخميس. ضمِنت هارلو البالغة من العمر 24 عاما، جذب الانتباه إليها بتنوّع اختياراتها في الأزياء، حيث ارتدت فستانا بألوان معدنية متداخلة من الذهبي والنحاسي والأحمر والأزرق من تصميم غوتييه، المصمم الفرنسي الشهير. يتميز فستان هارلو بخط العنق على شكل حرف "v" والأكتاف الحادة والواضحة والطباعة الجريئة. وأضافت عارضة الأزياء الشهيرة مزيدا من الارتفاع إلى طولها حيث انتعلت زوجا أنيقا من الأحذية باللون القرمزي وتزينت بالأقراط الذهبية والأساور المعدنية بالإضافة إلى حزام ذهبي حول خصرها. صففت هارلو شعرها لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الخمري وظلال العيون البنية، كما ظهرت الممثلة ماريون
أرسل تعليقك