مصرع شخصين في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول

ذكرت الشرطة الأفغانية أن شخصين لقيا حتفهما في انفجار استهدف سيارة في العاصمة كابول، الاثنين، ولم يتضح بعد من يقف وراء التفجير.

وقالت الشرطة الأفغانية، فى بيان، إن شخصان قتلا في انفجار بسيارة من طراز كورولا ولم تتضح بعد هوية القتلى.