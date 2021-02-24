ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يجري عملية جراحية ناجحة

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أجرى عملية جراحية ناجحة لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، صباح الأربعاء.وأضافت الوكالة أن الأمير محمد بن سلمان، غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، الأربعاء، بعد إجراء العملية الجراحية.