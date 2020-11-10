ليبيا تسجل 13 حالة وفاة و970 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ليبيا 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تماثل للشفاء 732 مصابًا ، وتوفي 13 آخرون وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أن حالات الإصابة بالفيروس وصلت إلى 70 ألفا وعشر حالات، منها 27 ألفا و541 حالة نشطة، وتعافي 41 ألفا و512 مصابا، في حين توفي 957 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد.