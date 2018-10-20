الخارجية الفلسطينية تدعو سكوت موريسون للتراجع عن موقفه بشأن القدس

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم ، رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إلى مراجعة مواقفه تجاه القدس المحتلة ونقل سفارة بلاده إليها، بعد هزيمة مرشحه في الانتخابات التكميلية لدائرة وينتوورث التي جرت اليوم .

وأشارت الوزارة إلى أنه يبدو أن محاولات رئيس الوزراء الأسترالي باستمالة أصوات اليهود في الدائرة لصالح مرشحه ديفيد شارما عبر الإعلان عن الدراسة الإيجابية لمقترح المرشح شارما باعتراف الحكومة الأسترالية بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده للقدس، لم تعط النتائج المطلوبة، وإنما أعطت نتائج عكسية بحيث تفوقت المرشحة المستقلة على مرشح رئيس الوزراء.

وقالت الوزارة: "انها تنأى بنفسها عن التدخل في الشأن الداخلي لأية دولة، لكن في إطار قراءة النتائج كما وردت، تأمل من رئيس الوزراء الاسترالي الحفاظ على موقف استراليا الدولي المنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

واعتبرت الخارجية أنه ربما تكون هذه النتيجة هي ما سيدفع أستراليا للحفاظ على مكانتها ومصالحها مع بقية دول العالم.